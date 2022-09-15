Блінкен про санкції: Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу

Сьогодні США були запроваджені санкції проти тих, хто фінансує та веде збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує, постачає та веде неспровоковану війну Росії проти України. Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу та порушників прав людини. Ми збільшуємо ціну президенту Путіну за його війну з Україною", - написав Блінкен у твіттері.

Також держсекретар повідомив, що "державний департамент США назвав, серед іншого, п'ятьох російських довірених осіб, які спостерігали за конфіскацією або крадіжкою сотень тисяч тонн українського зерна, що збільшило відсутність продовольчої безпеки в усьому світі".

Також читайте: США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ, "прокурорів" та "суддів" з окупованого Криму

Як повідомлялося, у четвер Мінфін США вніс до санкційних списків по Росії главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова, помічника президента РФ Максима Орешкіна та десятки інших фізичних та юридичних осіб з РФ, а також колаборантів – голову адміністрації окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького та члена адміністрації Рогова.

Загалом у санкційні списки включили 44 фізичні та 32 юридичні особи з РФ.