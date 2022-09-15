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Блінкен про санкції: Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу

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Блінкен про санкції: Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу
Сьогодні США були запроваджені санкції проти тих, хто фінансує та веде збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує, постачає та веде неспровоковану війну Росії проти України. Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу та порушників прав людини. Ми збільшуємо ціну президенту Путіну за його війну з Україною", - написав Блінкен у твіттері.

Також держсекретар повідомив, що "державний департамент США назвав, серед іншого, п'ятьох російських довірених осіб, які спостерігали за конфіскацією або крадіжкою сотень тисяч тонн українського зерна, що збільшило відсутність продовольчої безпеки в усьому світі".

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Як повідомлялося, у четвер Мінфін США вніс до санкційних списків по Росії главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова, помічника президента РФ Максима Орешкіна та десятки інших фізичних та юридичних осіб з РФ, а також колаборантів – голову адміністрації окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького та члена адміністрації Рогова.

Загалом у санкційні списки включили 44 фізичні та 32 юридичні особи з РФ.

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Дайте дальнобойные ракеты. И вам нацеливаться будет не на что
  • Вячеслав 43a0ae0b
    надо было к войне готовится а не зеленых уродов во власть выбирать
    чего теперь стрелки переводить?
  • Виктор Ле
    Поки ви націлитесь вся Україна буде в руїнах...
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