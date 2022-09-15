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Смертельна ДТП сталася на Львівщині- загинуло 4 особи, серед яких 2 дітей, - Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 вересня, близько 20.00 на автодорозі "Київ – Чоп" у Бродах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Львівської області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів 30-річна водійка "Фольксвагена", а також двоє хлопчиків віком 4 та 7 років, які перебували у машині, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла по дорозі до лікарні, її особу з'ясовують.

Водій військового автомобіля не постраждав.

На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР визначають обставини автопригоди.

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Смертельна ДТП сталася на Львівщині- загинуло 4 особи, серед яких 2 дітей, - Нацполіція 01

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Топ коментарі

  • Orest Terk
    Переказую інформацію, яку прочитав у Телеграм. Я трошки знаю ту місцевість і ситуація виглядає приблизно так(якщо це дійсно те місце пригоди, про яке я говорю... Дуже мало інформації). А тепер про саму ДТП. Йшла військова колона по головній трасі. А цивільний легковик з другорядної дороги хотів проскочити через головну в напрямку одного з обласних центрів. А вже було темно. та й не знаємо, наскільки досвідченою була водійка... От і маємо такий сумний результат. А огульно зразу звинувачувати військових не потрібно. Надіюся, суспільство отримає неупереджений результат розслідування. Співчуття рідним і Царство Небесне загиблим.
  • Aleksii Rodin
    Пішов *****.... Срачі розводишти не українець, а справжній хахол... Нічо не написано, а самі плітки розводиш... Як баба базарна
  • Михайло Груздєв
    В ПДР написано, що вклинюватись в рух організованої колони ЗАБОРОНЕНО. тим більше військової колони. + Навики водіння загиблої жінки... Сумно, але краще зачекати 5-10 хв...
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