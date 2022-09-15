Смертельна ДТП сталася на Львівщині- загинуло 4 особи, серед яких 2 дітей, - Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 вересня, близько 20.00 на автодорозі "Київ – Чоп" у Бродах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Львівської області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів 30-річна водійка "Фольксвагена", а також двоє хлопчиків віком 4 та 7 років, які перебували у машині, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла по дорозі до лікарні, її особу з'ясовують.

Водій військового автомобіля не постраждав.

На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР визначають обставини автопригоди.

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