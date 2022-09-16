Допомагати Україні зброєю - морально прийнятно, - Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

Про це Франциск заявив під час пресконференції в четвер, повертаючись із релігійного саміту в Казахастані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Папа Римський відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну.

"Самооборона – не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав понтифік.

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Папа Римський додав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".

Висловився Франциск і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але "відкидати його не слід".

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.