Говорили про інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, - Шмигаль провів зустріч з фон дер Ляєн

Інтеграцію України у внутрішній ринок Європейського Союзу, експорт української електроенергії та відновлення нашої держави обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Вдячний, що Європейський Союз і пані Президент беззаперечно підтримують нас. Це дає нам тверду впевненість у наших силах і нашій перемозі", — сказав Шмигаль.

Він подякував голові Єврокомісії за черговий візит в Україну під час повномасштабної війни — це, за його словами, є великим знаком активної співпраці України та ЄС на шляху до повноцінного членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва

Прем’єр-міністр України і Президент Єврокомісії обговорили майбутню двосторонню співпрацю та підтримку нашої держави в наступному році. Глава уряду подякував за фінансову та військову допомогу, яку Євросоюз уже надав Україні.

Сторони також обговорили продовження посилення санкційного тиску на росію та процес відновлення України. За словами Прем’єр-міністра, у жовтні на конференції в Німеччині буде представлено спільне бачення платформи та відбудови нашої країни.

Шмигаль та фон дер Ляєн домовилися співпрацювати щодо експорту електроенергії з України до країн Євросоюзу й обговорили питання щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. "Ми маємо знайти рішення, як демілітаризувати станцію та території навколо", — сказав глава уряду.

Також читайте: Процес приєднання йде успішно. - Ляєн про вступ України до ЄС

Серед іншого, Прем’єр-міністр України та Президентка Єврокомісії обговорили інтеграцію нашої держави у внутрішній ринок ЄС, зокрема до європейської зони безкоштовного роумінгу, а також співпрацю на митниці.

Президентка Європейської комісії зі свого боку привітала Україну з військовими успіхами на Сході та повідомила, що Європейський Союз надасть нашій країні 100 млн євро на відновлення шкіл, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн