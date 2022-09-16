Новини

Додаткова військова допомога від Латвії вже в дорозі, - Резніков

3 27112
Додаткова військова допомога від Латвії вже в дорозі, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом повідомив, що в дорозі є додаткова військова допомога для України.

"У мене відбулася розмова з моїм колегою та великим другом України, латвійським віце-прем'єром-міністром оборони Артісом Пабріксом. Латвія є одним із найбільших військових донорів для України на душу населення. Дякую вам, друзі, що ви з нами в цей непростий час. Додаткова військова підтримка перебуває в дорозі з Латвії", - написав Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Як мародерити на крові?
    "Витратити" 4% ВВП на армію, а воювати виключно закордонною допомогою!
    Навіть зимову форму не купили.
    Жодного танка не побудували, жодної ракети.
  • Jimmy Hill
    Велика подяка латвiйським бандерiвцям!!!
  • Алекс Мышкевич
    особливо дякуємо латишам, литовцям, естонцям та полякам!

    із своїми нежирними бюджетами вони чи не останнє із того що не є вкрай необхідним віддають
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини