Вночі російські військові вдарили по Слобідському та Київському районах Харкова, поранено 2 дорослих та 2 дітей (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Приліт" у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації", - йдеться в повідомленні.
Терехов зазначив, що наразі невідомо про постраждалих.
Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30 год.
"Одне з влучань - у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення дістали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували.
У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо - постраждалих немає", - написав він.