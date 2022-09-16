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Через поразку на Харківщині Кремль оголосив загальноросійське вербування і посилює приховану мобілізацію, - ISW

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Через поразку на Харківщині Кремль оголосив загальноросійське вербування і посилює приховану мобілізацію, - ISW
Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилює приховану мобілізацію і вербування для війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на сході Харківської, півночі Луганської та сході Донецької областей.

У зв’язку з цим аналітики припускають, що російським військам на сході України, ймовірно, буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід.

Кремль реагує на поразку в Харківській області посиленням прихованої мобілізації, а не висуванням умов для загальної.

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав усі суб'єкти федерації розпочати "самомобілізацію" і не чекати, коли Кремль оголосить воєнний стан.

Кадиров заявив, що кожен суб'єкт РФ має довести свою готовність допомогти Росії, залучивши щонайменше 1000 військовослужбовців. Деякі губернатори підтримали такий заклик. А призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про формування на півострові двох добровольчих батальйонів на підтримку закликів Кадирова.

Крім того, як зазначає ISW, поразка у Харківській області спонукала Кремль оголосити загальноросійське вербування.

Влада РФ, ймовірно, відмовилася від своїх зусиль захищати окремі суб’єкти федерації від вербування, що може посилити соціальну напругу.

Також читайте: Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"

Ключові висновки експертів ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії на сході України.
  • Влада РФ реагує на поразку навколо Харківської області посиленням прихованої мобілізації та вербування, а не висуванням умов для загальної мобілізації.
  • Кремль, найімовірніше, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.
  • Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від міста Харків, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.
  • Призначені Росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінбурнській косі.
  • Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східному напрямку.
  • Так звана Донецька Народна Республіка ("ДНР"), ймовірно, намагається зупинити своїх адміністраторів від втечі перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість "ДНР".
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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Из Параши вещают, что Куйло объявит 19.09 военное положение в приграничных областях с Украиной и в оккупированном Крыму с принудительной мобилизацией а-ля Лугандон.
    Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
  • Garry Grant
    Не надо переоценивать кацапов. Им пох на свои дома. По крайней мере это для них не будет поводом бежать и сдыхать в Украине.
  • Дмитрий 297cdebe
    Это не 1941 год

    "За родину" не прокатит когда никто не напал

    Если кадровые бегут то эти тем более
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