РФ готує воєнний злочин "під чужим прапором" на окупованих територіях, - ОК "Південь"

Загарбники готують на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину "під чужим прапором", мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматися від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій", - йдеться в повідомленні.

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