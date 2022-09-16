Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб

Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.

У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили атаки окупантів у районах шести населених пунктів, - Генштаб ЗСУ