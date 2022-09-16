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Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб

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Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб
Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.

У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили атаки окупантів у районах шести населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Володимир Павлович
    невміння читати написане українською? неукраїнку дуглас я б ще зрозумів би. ЗСУ і є Сили оборони. Не тероборони, не ще якоїсь оборони від жінки з качалкою. А саме оборони країни. Туди ще входить нацгвардія, прикордонники, СБУ та інші силові структури. А отже Генштаб висловився цілком правильно і інформативно. Бо всі приймають участь в обороні.
  • Nikolai Chizhevsky
    чим білше винищите кацапского мужского населенія тим краще для нас баби то нарожають на росіїї але гарматне мясо буде готове мінімум тільки через 18 років
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