Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб
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Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.
У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".