Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО

За інформацією, ймовірно, від місцевих жителів, армія РФ своїми силами обстріляла вулиці міста Валуйки у Бєлгородській області аби звинуватити у цьому ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це надійшло до редакції, нібито, від місцевого жителя.

Наводимо мовою оригіналу: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"

Постраждав житловий масив та підстанція 330 кВ "Валуйки", внаслідок чого порушилося електропостачання споживачів міста та прилеглих сіл.