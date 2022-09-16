До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть снаряди для HIMARS, 1000 високоточних 155-мм артснарядів та протиартилерійські радари, - Пентагон

Новий пакет допомоги США Україні на суму до $600 млн міститиме, зокрема, додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні приблизно 15,8 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад 15,1 млрд доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

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