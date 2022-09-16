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До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть снаряди для HIMARS, 1000 високоточних 155-мм артснарядів та протиартилерійські радари, - Пентагон

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До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть снаряди для HIMARS, 1000 високоточних 155-мм артснарядів та протиартилерійські радари, - Пентагон
Новий пакет допомоги США Україні на суму до $600 млн міститиме, зокрема, додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні приблизно 15,8 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад 15,1 млрд доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От що трапляється коли кловани чи співаки чи актьори лізуть в політику.
    Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
  • Garry Grant
    Ой,дураааак.🤦
  • Garry Grant
    Ну а про остальное знать не надо. А то ещё "красная линия" пересечётся. Манька захерова расстроится.
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