Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводитимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій

16 вересня на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 16 вересня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів.



Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", - йдеться в повідомленні.

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