У США відреагували на погрози Росії щодо надання зброї України

Зброя, яку надають США Україні, призначена для захисту територіальної цілісності від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник Державного департаменту Нед Прайс прокоментував погрози Росії на адресу США щодо поставок Україні ракет далекої дії.

"Щодо систем для України, то в мене немає відповіді на те, що ми сьогодні почули від Російської Федерації. Але я хотів би підкреслити, усе, що ми надали нашим українським партнерам, мало одну й тільки одну мету: дати їм можливість захистити свою країну, захистити свою територію, захистити свою свободу, захистити свою демократію від вторгнення російських агресорів", - сказав Прайс.

Представник Держдепу зазначив, що військова допомога Україні необхідна для збереження суверенітету, незалежності й територіальної цілісності".

Нагадаємо, днями представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності.

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