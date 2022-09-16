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Латвія обмежує в’їзд для громадян РФ за шенгенськими візами

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Латвія обмежує в’їзд для громадян РФ за шенгенськими візами
Нові обмеження наберуть чинності 19 вересня.

Про це у своєму Twitter написав  міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ

"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами", - написав міністр. 

Росіян не чекають у Латвії, попередив Рінкевич.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав він.

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