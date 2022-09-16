Через велику кількість поранених окупанти перетворюють лікарні на Луганщині на військові шпиталі, - Гайдай

В окупованих містах Луганщини лікарні переповнені пораненими. У Новоайдарі під військовий шпиталь переобладнали навіть дитячу лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічого не повідомляють жителям так званої "республіки" про значні втрати росіян на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені та підлягають розформуванню", - зазначає він.

Через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Також за його інформацією, окупанти продовжують примусову мобілізацію. Для "полювання" за чоловіками вони використовують мікроавтобуси з написом "продам".

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