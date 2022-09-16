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Росія може перекинути в Україну війська із Сирії, - Reuters

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Росія може перекинути в Україну війська із Сирії, - Reuters
Військовий контингент РФ, який бере участь у громадянській війні в Сирії, можуть направити в Україну

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Reuters,

За інформацією видання, глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком. Це свідчить  про зміну російської політики, оскільки Москва налаштована на затяжний конфлікт в Україні та прагне зберегти свої позиції в Сирії, де її війська підтримують президента Башара Асада з 2015 року.

"Росія вивела деякі військові ресурси з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України, і попросила Туреччину, що підтримує сирійських повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоб "прискорити політичне вирішення" сирійського конфлікту" - йдеться в повідомленні.

Відомо, що російське керівництво підштовхує Сирію до переговорів. Таким чином намагаючись зміцнити свою позицію та позицію Асада у випадку, якщо їй доведеться повністю передислокувати сили в Україну.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Асад,спроси у Пашиняна что делать в таких случаях.
  • Яр Холодний
    Хай їдуть! Відчують на собі наскільки український хрін їдкіший і пекучіший від сирійської "хельби" Аж у сраці "закопирсає"!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Теоретично рассєя може перекинути залишки своїх військ (роти охорони, водії, зав.складами та зав.їдальнями) із Сирії, Таджикистану, Вірменії, Нагірного Карабаху, Південної Осетії, Абхазії та Придністров'я. Загалом це буде ще 4-6 тисяч орків.
    Але тоді рассєя для себе втратить ті регіони. Турки, Штати, кітайці залюбки і миттєво позанімають ті "ніши".
    Нехай щастить...
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