Росія може перекинути в Україну війська із Сирії, - Reuters
Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Reuters,
За інформацією видання, глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком. Це свідчить про зміну російської політики, оскільки Москва налаштована на затяжний конфлікт в Україні та прагне зберегти свої позиції в Сирії, де її війська підтримують президента Башара Асада з 2015 року.
"Росія вивела деякі військові ресурси з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України, і попросила Туреччину, що підтримує сирійських повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоб "прискорити політичне вирішення" сирійського конфлікту" - йдеться в повідомленні.
Відомо, що російське керівництво підштовхує Сирію до переговорів. Таким чином намагаючись зміцнити свою позицію та позицію Асада у випадку, якщо їй доведеться повністю передислокувати сили в Україну.