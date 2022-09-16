Нардепа Деркача викрито на держзраді та незаконному збагаченні, його розшукують, - НАБУ

Нардепа Андрія Деркача оголошено в розшук.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.



За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком", - йдеться в повідомленні.

На сайті НАБУ оприлюднено інформацію, що нардеп розшукується.

Раніше Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутата розпочате досудове розслідування.

19 травня 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Після "плівок Деркача" щодо Порошенка відкрили справу про держзраду та зловживання владою.

В серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

США також запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".

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