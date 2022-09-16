З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією

Кораблі йдуть "зерновим коридором" у плановому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.

"Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

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