З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією
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Кораблі йдуть "зерновим коридором" у плановому режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.
"Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.