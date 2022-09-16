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Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини, а колаборанти намагаються втекти, - Гайдай

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Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини, а колаборанти намагаються втекти, - Гайдай
Російські окупаційні війська готуються до оборони Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти готуються до оборони від Сватового до Троїцького. Масові втечі з окупованих територій тривають. Окупанти з колаборантами поспіхом з награбованим прямують до Росії. На кордоні ретельні перевірки і чоловіків майже не випускають", - йдеться у повідомленні.

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Гайдай зазначає, що скоро Росія може закрити кордони з так званими "ОРДЛО" взагалі, адже вони їм не потрібні, ані зараз, ані вісім років тому.

Топ коментарі

  • Арнила
    Пусть хоть закопаются. Это им не поможет. Их ждет разгром и крах. Все наши земли будут освобождены.
  • Валентина Саюн c856325a
    Своєрідний котел. Спереду ЗСУ, а позаду,"свої" з автоматами.
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    10.09.2022
    Гайдай: "Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто"

    11.09.2022
    Гайдай: "Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного"

    12.09.2022
    Гайдай: "...Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми...
    ...Деокупація близько...
    ...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
    ...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."

    Молчал бы уже, клоун.
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