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 В Україні 68% шкіл забезпечені укриттями

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 В Україні 68% шкіл забезпечені укриттями
Ще влітку цей показник становив 11%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення, - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, щоб там можна було забезпечити повноцінне навчання.

На 2023 рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    мало того...сільські школи... це ж звичайні будівлі, в кращому випадку 2 поверхи... а є й одноповерхові і там не передбачено навть підвалу... можливо звичайно вирити щось на повір"ї...та чи то буде схоже на бомбосховище? і що воно витримає???
    оця політика аби "отрапортовать" прикриває смертельно небезпечну "паперову" готовність...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как-то стремно... за 2 месяца так повысилось число готовности бомбоубежищ...
    побелить стены и затащить в подвал парты - это не готовность...
    главное стены, перекрытие, много выходов, свет и вода и вентиляция...
    а много школ могут улучшить перекрытия или наладить вентиляцию и дополнительные выходы?
  • Sophia-Maria Duglass
    В мін освіти працюють всі менеджери з часів Табачника . Це дуже ватне міністерство .
    І уява , якими мають бути школи у ніх ДУЖЕ СОВКОВІ
    РЕФОРМИ там не було зовсім
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