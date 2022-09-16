Європарламент вимагає від РФ припинити примусові депортації українців

Європейський парламент вимагає від Росії негайно припинити всі примусові переміщення українських громадян до РФ та на окуповані нею території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зазначається, що Європарламент рішуче засудив повідомлення про звірства, здійснені ЗС Росії, їхніми співучасниками та окупаційною владою в Україні.

У своїй резолюції євродепутати відзначають, зокрема, насильницьку депортацію мирних жителів України, зокрема дітей, до Росії, а також огидну практику Росії в так званих "фільтраційних таборах", яка розділяє родини та призводить до зникнення українців.

Депутати Європарламенту закликали Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та негайно припинити насильницьку депортацію та насильницьке переміщення українських громадян до Росії та на окуповані Росією території.

Вони також вимагають покласти край усім примусовим передачам дітей, а також будь-яким усиновленням дітей, переміщеним через міжнародно визнані кордони України. Депутати наголосили, що насильницьке переміщення є воєнним злочином та потенційним злочином проти людяності.

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