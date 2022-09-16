Заступник голови Верховного Суду Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ: Звернувся до правоохоронних органів

Богдан Львов пов’язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

"15 вересня 2022 року в засобах масової інформації поширено відомості про нібито наявність у мене російського громадянства та можливий, у зв’язку з цим, вплив на розгляд судових справ. Водночас мені така інформація стала відома ще 13 вересня 2022 року під час інтерв’ю з журналістом. Ця інформація дійсності не відповідає та є "фейком", - наголосив суддя.

За словами Львова, громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) він не отримував та не має.

"Працюю суддею України майже 30 років. З квітня 2014 року очолюю касаційну інстанцію господарської юрисдикції. За ці роки судом розглянуто багато господарських справ: про стягнення великих сум (зокрема, з газпрому стягнуто більше 170 млрд. грн на користь України, міноборони росії відмовлено в стягненні з України більше 3 млрд. грн); із поверненням державі (в особі Фонду державного майна України, Міністерства оборони, "Укроборонпрому") від комерційних структур нерухомого майна, земельних ділянок, об’єктів військового призначення (зокрема, аеродрому під Києвом, шпиталю); задоволено багато різноманітних позовів органів прокуратури (у тому числі й САП), НАБУ до олігархічних груп тощо. Жодного випадку надання переваги росії чи пов’язаним з нею підприємствам не було", - продовжив він.

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Львов пов'язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що "має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".

"За таких обставин 15 вересня 2022 року, ще до поширення ЗМІ відповідної інформації, я звернувся з цього приводу з офіційною заявою до правоохоронних органів", - підсумував суддя.

Категорично засуджую агресію росії проти нашої країни та разом з іншими допомагаємо усіма можливими засобами ЗСУ перемогти ворога.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов має російське громадянство.

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