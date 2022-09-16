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Кількість жертв російських загарбників на деокупованій Харківщині може бути більшою, ніж у Бучі, - МВС

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Кількість жертв російських загарбників на деокупованій Харківщині може бути більшою, ніж у Бучі, - МВС
Кількість громадян, які загинули унаслідок дій РФ на вже звільнених від росіян територіях Харківської області, може бути значно більшою ніж, зокрема, у Бучі.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо поховань, по суті, ми можемо наразі уже говорити, що, на жаль, судячи з усього, це буде значно більше, ніж у Бучі. На цих територіях це буде, напевно, як мінімум. все ж таки вдвічі більше загиблих, ніж у тій же Бучі", - зазначив він.

За словами Денисенка, люди, які пережили окупацію, зокрема, у Ізюмі, розказують, що під завалами різних будинків було знайдено тіла загиблих.

При цьому він заявив, що наразі не хотів би оперувати цифрами, бо ситуація фактично змінюється кожен день. Він, зокрема, нагадав про те, що біля Ізюма було виявлене масове поховання людей із більше 400 могил. Щоб встановити кількість похованих, доведеться робити ексгумацію.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
  • Юра Малко
    пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
  • Super Gut
    "Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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