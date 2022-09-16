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В окупованій Горлівці практично не залишилося чоловіків

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В окупованій Горлівці практично не залишилося чоловіків
Місцеві мешканці масово тікають з міста через примусову мобілізацію до окупаційної армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

Як стало відомо, райвійськкомати отримали завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців.  Через це у місті тривають облави, на яких затримують чоловіків призовного віку. Але окупанти не можуть набрати достатню кількість людей. На сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.

"Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Допоміг.
  • частный сектор
  • S. Fogger
    Перша у світі: горлівська матріархальна народна републіка
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