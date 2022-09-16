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Наразі невідомо про затримання російських вчителів на деокупованій Харківщині, - МВС

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Наразі невідомо про затримання російських вчителів на деокупованій Харківщині, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ наразі не можуть підтвердити інформацію про нібито затримання російських вчителів на уже звільнених територіях Харківщини, зокрема, у Куп’янську.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не можу наразі підтвердити затримання російських вчителів ані у Куп’янську, ані в інших населених пунктах Харківщини. Поліції про такі факти не відомо", - зазначив він.

"Ми отримали у деяких звільнених містах списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом, і вже точно підтвердили колабораційну діяльність щонайменше 21 особи. Робота на цьому напрямку триває", - додав Єнін.

Він зазначив, що росіяни втікали з Харківщини настільки швидко, що залишили багато документів, які, по суті, документують їхню злочинну діяльність.

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Топ коментарі

  • Gregory Mihelson
    Що, вже розстріляли?!...
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Так точно, ніхто нікого не затримував, просто зниклі безвісти
  • Stanislav Bryzhyk
    Ахаха, наразі невідомо))))))))) куда жє ані дєлісь?? я нє брал!!!!

    Ой ржу нє могу. Клоуни, ****. Кончені.
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