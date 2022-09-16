Контрнаступ ЗСУ був дуже ефективним, але потрібно бути готовими до довгого шляху, - Столтенберг
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Українські військові провели успішний контрнаступ у Харківській області, але треба бути готовими до затяжної війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив в ефірі Radio BBC генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Генсек вважає дуже ефективним контрнаступ ЗСУ. Надзвичайно обнадіює факт, що українці змогли відвоювати територію та завдати удару в тилу армії Росії, каже Столтенберг.
"Водночас ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни, ми маємо бути готові до довгого шляху", – додав генсек НАТО.