"Генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську. ВIДЕО (оновлено)
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У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух у будівлі "генпрокуратури "ЛНР".
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що місце вибуху оточили. Роспропаганда повідомляє про жертви внаслідок вибуху.
ЗМІ РФ з посиланням на джерела повідомили, що вибух стався у кабінеті генерального прокурора.
РБК повідомляє, що "генпрокурора" Сергія Горенка знищено внаслідок вибуху. Інформацію також підтвердив так званий "помічник глави МВС".
Повідомляється, що ліквідовано також "заступницю генпрокурора" Катерину Стегленко.