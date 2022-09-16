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"Генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську. ВIДЕО (оновлено)

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У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух у будівлі "генпрокуратури "ЛНР".

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місце вибуху оточили. Роспропаганда повідомляє про жертви внаслідок вибуху.

ЗМІ РФ з посиланням на джерела повідомили, що вибух стався у кабінеті генерального прокурора.

РБК повідомляє, що "генпрокурора" Сергія Горенка знищено внаслідок вибуху. Інформацію також підтвердив так званий "помічник глави МВС".

Повідомляється, що ліквідовано також "заступницю генпрокурора" Катерину Стегленко.

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Генпрокурора ЛНР Горенка та його заступницю Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську 01

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    У бандитской группировки есть своя генпрокуратура?
  • Яр Холодний
    "У будь-якої країни є своя мафія... І лише у російської мафії є своя країна..."
  • 5 копійок
    Сьогодні день бавовни.
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