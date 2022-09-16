Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро: Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли

Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання De Tijd.

Міністерка оборони Людовін Дедондер повідомила, що Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні ідії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.

За словами міністерки, за останні тижні українській армії вдалося відвоювати у росіян солідний шмат території, чому можна лише аплодувати.

"Але ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - сказала Дедондер.

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У п’ятницю уряд Бельгії затвердить новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро. За словами Дедондер, це необхідно зробити терміново, оскільки зима наближається.

"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися. На початку 2023 року Бельгія також надасть машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації", - сказала Дедондер.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько $600 мільйонів військової допомоги.

До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гармат.

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