Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності, - Кулеба

Росія порушує Конвенцію ООН про геноцид.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю резолюцію Європейського парламенту про порушення прав людини, насильницьку депортацію українців та насильницьке усиновлення українських дітей у Росії. У ній чітко зазначено, що останнє порушення Конвенції ООН про геноцид. Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності", - наголосив міністр.

Раніше повідомлялось, що Європейський парламент вимагає від Росії негайно припинити всі примусові переміщення українських громадян до РФ та на окуповані нею території.

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