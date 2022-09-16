Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності, - Кулеба
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Росія порушує Конвенцію ООН про геноцид.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я вітаю резолюцію Європейського парламенту про порушення прав людини, насильницьку депортацію українців та насильницьке усиновлення українських дітей у Росії. У ній чітко зазначено, що останнє порушення Конвенції ООН про геноцид. Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності", - наголосив міністр.
Раніше повідомлялось, що Європейський парламент вимагає від Росії негайно припинити всі примусові переміщення українських громадян до РФ та на окуповані нею території.