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"Укргідроенерго" подало позов проти Росії до Європейського суду з прав людини

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"Укргідроенерго" подало позов проти Росії до Європейського суду з прав людини
ПрАТ "Укргідроенерго" подало позов проти РФ до Європейського Суду з прав людини з вимогою компенсації збитків, завданих збройною агресією Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідроенерго

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам Товариства – Каховській ГЕС та недобудований вітряк на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 млрд грн.

"Всупереч міжнародному засудженню вторгнення РФ Україну та вимоги міжнародної спільноти зупинити проведення військових дій, Росія продовжує окупацію території України, знищення об’єктів цивільної інфраструктури та напади на мирне населення. Тому очікувати на справедливий розгляд у самій Росії позову або заяв Товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно", - йдеться в повідомленні компанії.

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Топ коментарі

  • Lena Mulyk
    Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
  • Тимофій Тимофеєв
    Росія не визнає Європейський суд.
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