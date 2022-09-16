Уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію

Сьогодні, 16 вересня, на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства.(До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014)", – наголосила вона.

За словами Верещук, суть схваленого урядом законопроєкту така:

Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

"Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується.

Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.

Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню", – наголосила міністерка.

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