Деокуповані населені пункти Харківщини планують розмінувати за місяць-два
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Деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу.
"Щодо житлового фонду, я думаю, до серйозних холодів ми повинні встигнути (розмінувати. – Ред.). Намагаємося працювати максимально швидко. Я думаю, що населені пункти ми розмінуємо за місяць-два. Десятки населених пунктів, до яких потрібно увійти", - заявив він.
При цьому зачистка усієї визволеної території, включаючи поля, триватиме до весни наступного року.