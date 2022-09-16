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Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, цю боротьбу він не виграє, - президентка Бундестагу Бас

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Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, цю боротьбу він не виграє, - президентка Бундестагу Бас
Країни "Групи семи" продовжать надавати Україні необмежену підтримку, включаючи військову, у її боротьбі проти РФ за свою територіальну цілісність, суверенітет та незалежність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас під час підходу для ЗМІ у Берліні після конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту та за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, партнери по G7, запевнили нашого колегу Руслана Стефанчука у нашій необмеженій підтримці України у її боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та також незалежність. Україна може розраховувати на допомогу та підтримку з нашого боку – у військовій, гуманітарній, фінансовій та політичній сферах", - заявила Бас.

Президентка Бундестагу наголосила, що "мова йде про виживання та незалежність України і про наш безпековий порядок у Європі".

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"Путін веде війну проти усіх ліберальних демократій Заходу, і він руйнує при цьому свою власну країну – як морально та економічно, так і політично. І цю боротьбу він не виграє", - додала вона.

Нагадаємо, у Берліні 16 вересня проходить конференція голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту на тему "Агресія Росії проти України – наслідки для нової архітектури міжнародної безпеки" та "Зміцнення демократії за допомогою політичної просвітницької роботи". Гість конференції - голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Німеччина головує у G7 в 2022 році. Конференції проходять щорічно з 2000 року, а з 2007 року в цій конференції також беруть участь лідери Європейського парламенту.

Також читайте: Байден обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, Євросоюзу та НАТО, - Bloomberg

Топ коментарі

  • Маркиз
    Гени не воші. Пальцем не задушиш...



    Олександр Борознюк

    28 August, 10:55
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Щи. Без мяса. Приехали в Украину за тысячи километров из Калмыкии. Ближе не нашлось. В стеклянной банке. Стеклянной! В 21-м веке! А может, на самом деле, цель путинской "спецоперации" - это чтобы весь мир увидел всю настоящую "силу" и "мощь" российской орды?
  • Ан Мур
    Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.

    В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
    "Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
    Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
    Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
    Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
    Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
    Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
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