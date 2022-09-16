Від дій російських окупантів в Україні постраждала третина лісів, - міністр Стрілець

За пів року повномасштабної війни з Росією в Україні постраждало майже три мільйони гектарів лісів, що становить близько 183 мільярдів гривень збитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році в нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 га, то за поточні пів року ми вже фіксуємо понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісу біля окупованого Ізюма більше немає - він згорів, - ДСНС

Стрілець зазначив, що через загрозу для життя пожежні бригади часто не можуть виїхати.

За його даними, від війни постраждали 20% природоохоронних територій України. Крім того, 8 заповідників і 12 національних парків окуповано.

Міністр додав, що біля острова Джарилгач від мін масово гинуть дельфіни. Знищення також загрожує Кінбурнській косі з дикими орхідеями та рожевими фламінго, заповіднику "Асканія Нова", національному парку "Святі гори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки природі України унаслідок збройної агресії РФ досягли 395 млрд грн, - Міндовкілля. ІНФОГРАФІКА