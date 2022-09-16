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Дірявий рятувальний пліт з речами моряків крейсеру "Москва" виловили в Чорному морі. ВIДЕО

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Рятувальний пліт виловив екіпаж морського торгового судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу

"Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери", - йдеться в повідомленні.

Знахідку було передано прикордонникам. 

"Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість", - розповіли прикордонники.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Дірявий рятувальний пліт і підрізані стропи парашутів кацапських льотчиків це з однієї категорії
  • Топ Ган
    ...бугага
  • Андрій Саган
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