Дірявий рятувальний пліт з речами моряків крейсеру "Москва" виловили в Чорному морі. ВIДЕО

Рятувальний пліт виловив екіпаж морського торгового судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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"Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери", - йдеться в повідомленні.

Знахідку було передано прикордонникам.

"Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість", - розповіли прикордонники.

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