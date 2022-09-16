Зеленський скасував дію чотирьох указів про економічне співробітництво з Росією та Білоруссю
Про це йдеться в указі №653/2022, оприлюдненому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Втратили чинність такі документи:
- Указ Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації";
- Указ Президента України від 3 червня 1994 року № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";
- Указ Президента України від 9 червня 1994 року № 287/94 "Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями російської федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";
- Указ Президента України від 2 липня 1996 року № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями російської федерації".
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.