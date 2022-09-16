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Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ

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Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області спалюють трупи своїх військових, намагаючись приховати втрати.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих жителів на правах анонімності, у Токмаку знов спалюють трупи російських військових. Містом їздить машина білого кольору, як з птахокомбінату Маріупольського (раніше був напис Груз-200, але зараз немає), повідомляють місцеві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителі окупованого Токмакау скаржаться на страшний сморід, оскільки окупанти спалюють трупи своїх військових на м’ясокосному заводі.

"Ймовірно, таким чином окупанти намагаються приховати свої втрати", - додали в СтратКомі.

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Топ коментарі

  • Наталья Алексеева b53ae513
    Лади закінчуються?
  • Константин К e77bcd2e
    это зеки пригожинские
  • Berrimor Cute
    там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
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