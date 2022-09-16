Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ
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Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області спалюють трупи своїх військових, намагаючись приховати втрати.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих жителів на правах анонімності, у Токмаку знов спалюють трупи російських військових. Містом їздить машина білого кольору, як з птахокомбінату Маріупольського (раніше був напис Груз-200, але зараз немає), повідомляють місцеві", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жителі окупованого Токмакау скаржаться на страшний сморід, оскільки окупанти спалюють трупи своїх військових на м’ясокосному заводі.
"Ймовірно, таким чином окупанти намагаються приховати свої втрати", - додали в СтратКомі.