Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області спалюють трупи своїх військових, намагаючись приховати втрати.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих жителів на правах анонімності, у Токмаку знов спалюють трупи російських військових. Містом їздить машина білого кольору, як з птахокомбінату Маріупольського (раніше був напис Груз-200, але зараз немає), повідомляють місцеві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителі окупованого Токмакау скаржаться на страшний сморід, оскільки окупанти спалюють трупи своїх військових на м’ясокосному заводі.

"Ймовірно, таким чином окупанти намагаються приховати свої втрати", - додали в СтратКомі.

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