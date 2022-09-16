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В окупованому Бердянську ліквідували "заступника мера" Бойка та його дружину, яка організовувала "референдум", - росЗМІ. ФОТО

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У Бердянську ліквідували зрадника та посібника окупантів Олега Бойка та його дружину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську біля власного гаража було вбито так званого "заступника голови ВЦА м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка. Повідомляється, що разом з ним ліквідовано його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію" з проведення псевдо-референдуму.

В окупованому Бердянську ліквідували заступника мера Бойка та його дружину, яка організовувала референдум, - росЗМІ 01

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В окупованому Бердянську ліквідували заступника мера Бойка та його дружину, яка організовувала референдум, - росЗМІ 02

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так-притому дохлого...
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