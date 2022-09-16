В окупованому Бердянську ліквідували "заступника мера" Бойка та його дружину, яка організовувала "референдум", - росЗМІ. ФОТО

У Бердянську ліквідували зрадника та посібника окупантів Олега Бойка та його дружину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську біля власного гаража було вбито так званого "заступника голови ВЦА м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка. Повідомляється, що разом з ним ліквідовано його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію" з проведення псевдо-референдуму.

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