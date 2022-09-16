Наразі відкрито 19 кримінальних проваджень щодо вчителів і директорів шкіл, які працювали на окупантів, - Нацполіція

Поліція притягатиме до відповідальності усіх, хто співпрацював з російськими військовими на окупованих територіях. Тяжкість злочину буде визначати суд.

Про це повідомив на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Є люди, які харчували російських солдатів і грали з ними в карти. Суд має визначити - чи вони колаборанти, чи ні", - сказав він на брифінгу.

Водночас Ігор Клименко заявив, що не має інформації про затримання російських вчителів на Харківщині. "Поліцією на цей час така інформація не зафіксована", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 10 катувалень виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківщини

Але поліція активно притягає до відповідальності українських вчителів, які працювали на російських окупантів, додав він.

Зараз відкрито 19 кримінальних проваджень щодо вчителів і директорів шкіл, які погодились працювати під окупацією і викладати за російськими програмами.

Вже повідомлено чотири підозри.

"Усі вчителі… які співпрацювали з ворогом, будуть відповідати перед законом", - обіцяє голова поліції.

Також читайте: Освітяни, які свідомо та добровільно співпрацювали з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію, - освітній омбудсмен Горбачов