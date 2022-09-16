Наразі відкрито 19 кримінальних проваджень щодо вчителів і директорів шкіл, які працювали на окупантів, - Нацполіція
Про це повідомив на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Є люди, які харчували російських солдатів і грали з ними в карти. Суд має визначити - чи вони колаборанти, чи ні", - сказав він на брифінгу.
Водночас Ігор Клименко заявив, що не має інформації про затримання російських вчителів на Харківщині. "Поліцією на цей час така інформація не зафіксована", - сказав він.
Але поліція активно притягає до відповідальності українських вчителів, які працювали на російських окупантів, додав він.
Зараз відкрито 19 кримінальних проваджень щодо вчителів і директорів шкіл, які погодились працювати під окупацією і викладати за російськими програмами.
Вже повідомлено чотири підозри.
"Усі вчителі… які співпрацювали з ворогом, будуть відповідати перед законом", - обіцяє голова поліції.