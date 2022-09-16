Івано-Франківська облрада просить заборонити в Україні московський патріархат

Депутати Івано-Франківської облради просять керівництво держави заборонити Українську православну церкву московського патріархату в країні, ініціювати розслідування її діяльності та покарати винних за колабораціонізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, вимагаємо прийняти закон України про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату, ініціювати розслідування діяльності Української православної церкви московського патріархату, що містить ознаки колабораціонізму, спрямовані проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності",, - йдеться у зверненні.

Депутати наголосили, що представники цієї церкви всіляко уникають засудження російської агресії проти України та вчиняють колаборантські дії: відкрито співпрацюють з Росією на окупованих територіях, допомагають військовим формуванням агресора, зберігають у храмах зброю.

"На теренах України не може існувати антиукраїнська структура ворожої країни, та ще й під час війни. Незалежність від росії має бути у всьому, в релігії та вірі також", - додали вони.

Також у своєму зверненні депутати просять керівництво держави розірвати договори оренди українських релігійних святинь Свято-Успенської Святогірської лаври, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, Свято-Успенської Почаївської лаври.

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