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Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА

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Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА
Сьогодні, 16 вересня, російські окупаційні війська знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян… Працюємо. Не панікуємо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
    І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
  • Irina So 2b51f28f


    Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
  • Kan Kan 21c2f560
    Проржали
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