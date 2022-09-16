Через агресію Росії проти України 70 мільйонів людей опинилися на межі смерті від голоду, - ООН

Гостра нестача продовольства наразі спостерігається у 82 країнах світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Як повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізл, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей, з них 70 мільйонів – через війну в Україні.

"Те, що було хвилею голоду, тепер стало цунамі голоду", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готується поновити шантаж світу голодом, вимагаючи поступок, - Кулеба

Однієї з причин загострення продовольчої кризи у світі - повномасштабне російське вторгнення в Україну. Виконавчий директор продовольчої програми зазначив, що розв’язана Росією війна призвела до різкого зростання витрат на їжу, паливо та добрива.

Попри підписану в липні угоду, яка дозволяє транспортувати українське зерно з трьох чорноморських портів, що були заблоковані РФ, і продовження спроб повернути російські добрива на світові ринки, "цього року існує реальний і небезпечний ризик численних голодоморів", зазначив Бізлі.

"І у 2023 році поточна криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності продовольства, якщо ми не вживемо заходів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН домовляється про відновлення експорту російського аміаку через Україну