Новини • Агресія Росії проти України

Через агресію Росії проти України 70 мільйонів людей опинилися на межі смерті від голоду, - ООН

1 55047
Через агресію Росії проти України 70 мільйонів людей опинилися на межі смерті від голоду, - ООН
Гостра нестача продовольства наразі спостерігається у 82 країнах світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  АР.

Як повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізл, через  продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей, з них 70 мільйонів – через війну в Україні.

"Те, що було хвилею голоду, тепер стало цунамі голоду", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готується поновити шантаж світу голодом, вимагаючи поступок, - Кулеба

Однієї з причин загострення продовольчої кризи у світі - повномасштабне російське вторгнення в Україну. Виконавчий директор продовольчої програми зазначив, що розв’язана Росією війна призвела до різкого зростання витрат на їжу, паливо та добрива. 

Попри підписану в липні угоду, яка дозволяє транспортувати українське зерно з трьох чорноморських портів, що були заблоковані РФ, і продовження спроб повернути російські добрива на світові ринки, "цього року існує реальний і небезпечний ризик численних голодоморів", зазначив Бізлі.

"І у 2023 році поточна криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності продовольства, якщо ми не вживемо заходів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН домовляється про відновлення експорту російського аміаку через Україну

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • аспм мпри
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То який з цього має бути висновок?!!! Чи зробите крайньою Україну? Чи може пора отого "бункерного пацюка прищучити"!!!
  • Irina So 2b51f28f
    Да? А почему об этом НЕ думали до того, как идти на Украину войной?

    Теперь идите и решайте вопрос с ******! Нас в это не впутывайте
    У нас на сегодняшний день проблемы с посевной озимыми!
    Если кто знает, что на самом деле происходит с посевной, поправьте меня, пожалуйста!
    Как бы нам самим не столкнуться с голодом...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини