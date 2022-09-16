Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У звільненому від російських окупантів Ізюмі знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!