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Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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У звільненому від російських окупантів Ізюмі знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зараз на місці проводять ексгумацію тіл загиблих, працюють криміналісти та поліція. Серед цивільних знайшли масове захоронення тіл українських військових.

"Одне з тіл, показує кореспондент - із зав'язаними руками. Як кажуть військові, це може свідчити про вбивство полонених", - зазначає видання.

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Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 01
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 02
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 03
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 04
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 05
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 06
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 07
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 08
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 09
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 10

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А тепер таки будує ті укріплення.
    Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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