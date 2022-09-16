Повітряні сили збили три крилаті ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровщиною

Повітряні сили відбили атаку окупантів та знищили одразу три крилаті ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровською областю.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, українські воїни вполювали розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

"16 вересня, близько 14.00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10″", – ідеться в повідомленні.

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