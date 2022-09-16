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Християнсько-демократичний союз разом з ХСС закликатиме уряд Німеччини дати Україні танки й БТР

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Християнсько-демократичний союз разом з ХСС закликатиме уряд Німеччини дати Україні танки й БТР
Відповідний проєкт резолюції готуються винести на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

У тексті резолюції блок ХДС-ХСС закликають "негайно дати згоду на експорт до України бойових танків, БМП та БТР" з промислових складів та запасів Бундесверу, та одразу закупити заміну.

Крім того, партії закликають уряд якнайшвидше організувати навчання для українських військових з інструкторами Бундесверу, щоб вони починали освоювати нову зброю.

"Як економічно найсильніша держава, Німеччина тепер має взяти на себе відповідальність за лідерство та поставити важкі системи озброєння, у тому числі зі складів Бундесверу, в Україну та провести необхідну підготовку", — заявили в керівництві Союзу.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Олег Пономарь: "ВСУ получили от Финляндии вот такие плавающие боевые машины (см.видео). И они, в отличие от российских тонущих, действительно - плавающие".

    Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
  • Sergey Stepanenko
    От добре, що в них є чим занятися. Одні закликають надати, інші - кажуть, що ні, а деякі взагалі горді, що завдяки ним стався Харківський контр-наступ. Майже як у нас до війни - боротьба нанайських хлопчиків...
  • Валдис Унар
    Меркель представляла левое крыло партии, нынешнее ХДС "ястребы".
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