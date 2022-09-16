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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У засідання взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Також до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Учасники засідання розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні сил оборони та актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження операції зі звільнення українських земель", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Щось забагато ставок стало проводитись... Намагаєшся у Залужного з'ясувати наступний крок у наступах? Не вийде, вас знову наїбуть
  • Яр Холодний
    Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
    Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
    - Да понять-то, понял Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
  • Чайка Київ
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