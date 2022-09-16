Причиною вибуху в окупованому Херсоні може бути недотримання заходів безпеки, навіть просто нервове куріння, - Сили оборони півдня

Причиною вибуху в херсонській будівлі, де розміщувались і так званий уряд загарбників, і "військово-цивільна адміністрація", можуть бути вибухонебезпечні предмети серед намародерених речей.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про вибух в адміністративній будівлі в центрі Херсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колабораційної влади, окупаційних військ, дуже метушливі збори речей тощо. Цілком можливо, що серед цих намародерених речей є й вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки - це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що цілком можливе просто нервове куріння", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що скарги колаборантів щодо зруйнованих приміщень свідчать про їх бажання "зібрати більше коштів на ремонт".

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Відповідаючи на запитання про ситуацію на південному напрямку, речниця зазначила, що українські захисники продовжують звільнення територій, і звернулась із закликом дотримуватися інформаційної тиші, адже розповсюдження будь-яких даних дуже шкодить підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, 16 вересня зафіксовано вибух в будівлі у центрі Херсона.