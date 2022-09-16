На Уманщині спрацювала ППО під час повітряної тривоги, - ОВА

Сьогодні, 16 вересня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Уманню під час останньої повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зафіксовано незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їх робота буде відновлена.