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Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

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Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Жителю Конотопського района Сумщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого, чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом. За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодного переміщувався по території окупованого на той час району.

Так, жителю одного з селищ Конотопського району повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Топ коментарі

  • Marie Mbange
    Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
  • Светлана Круп
    Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
  • Frol Fedoroff
    А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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