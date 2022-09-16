Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Жителю Конотопського района Сумщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого, чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом. За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодного переміщувався по території окупованого на той час району.

Так, жителю одного з селищ Конотопського району повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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