ООН направить своїх представників до звільненого Ізюму, - CNN
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Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до місця масових поховань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Джерело в Організації Об'єднаних Націй повідомило що група ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюму та його околиці якнайшвидше. Крім того, також до міста може послідувати група розслідування воєнних злочинів.
Нагадаємо, у деокупованому Ізюмі Харківської області виявлено кладовище із сотнями нових поховань. Відомо, що окупанти самі публікували відео із цього місця, тому українські сили його шукали. Серед іншого, виявлено братську могилу українських військових - у ній поховано до 25 захисників.