Новини • Агресія Росії проти України, Війна

ООН направить своїх представників до звільненого Ізюму, - CNN

2 43019
ООН направить своїх представників до звільненого Ізюму, - CNN
Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до місця масових поховань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

Джерело в Організації Об'єднаних Націй повідомило що група  ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюму та його околиці якнайшвидше. Крім того, також до міста може послідувати група розслідування воєнних злочинів. 

Нагадаємо,  у деокупованому Ізюмі Харківської області виявлено кладовище із сотнями нових поховань. Відомо, що окупанти самі публікували відео із цього місця, тому українські сили його шукали. Серед іншого, виявлено братську могилу українських військових - у ній поховано до 25 захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    И каков будет результат? Да никакого...
  • mrSmith
    І нафіга вони там потрібні?
    Чи це новий тур екскурсійний буде?
    Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Глибоке занепокоєння і сильна стурбованість
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини